Wer kennt es nicht: Nach einem ohnehin schon langen Flug, der bange Gang zur Gepäckausgabe in der Hoffnung, dass es das Gepäck beim Abflug ins Flugzeug geschafft hat. Wer mit diesem Problem noch nicht in Berührung gekommen ist, der kennt zumindest den Fall am Band zu versauern und erst als Letzter an sein Gepäckstück zu kommen.

In den meisten Fällen dauert es dann eine ganze Weile bis sich das Gepäckband überhaupt einmal in Bewegung setzt. Das dreht sich auch nicht selten erst einmal ein paar Runden um sich selbst, ohne das von den Gepäckstücken etwas zu sehen ist. Der erste Koffer – der Silberstreifen am Horizont – ist dann der Startschuss für die wartenden Passagiere sich über Koffer, Kinderwägen und Skiausrüstungen herzumachen.

Die britische Unternehmensberatung Skytrax befragt jedes Jahr mehrere Millionen Flugpassagiere unterschiedlichster Herkunft nach ihrer Einschätzung zu verschiedene Flughäfen. Der Flughafen mit den besten Bewertungen erhält den Skytrax World Airport Award. Eine Kategorie ist auch die Qualität der Gepäckrückgabe. Hier sind die 10 besten Flughäfen, wenn es um die Aufgabe und Abholung von Gepäck geht.