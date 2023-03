Die erfolgreichsten Filme 2022

Am Ende muss James Cameron nur sich selbst schlagen. Es gab etliche Zweifler, die vor dem Start von „Avatar: The Way of Water“ vor einem gigantischen Debakel gewarnt hatten. Doch 13 Jahre nach dem Vorgänger gelang dem Regisseur ein Triumph für die Geschichtsbücher. „Avatar: The Way of Water“ spielte bislang (Stand: 8. März 2023) rund 2,3 Mrd. Dollar ein. Mehr als 70 Prozent davon steuerten die Kinomärkte außerhalb der USA bei – ein globaler Erfolg, an den die anderen Vertreter der Top 10 nicht einmal ansatzweise heranreichen. „Avatar 2“ hat mittlerweile Camerons anderen Klassiker „Titanic“ als dritterfolgreichsten Film aller Zeiten abgelöst. Vor ihm liegen noch „Avengers: Endgame“ (2,8 Mrd. Dollar) und der erste „Avatar – Aufbruch nach Pandora“ (2,9 Mrd. Dollar).