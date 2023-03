von Capital-Redaktion Auf dieses Event hatten Redaktion und Luxusbranche lange Pandemiejahre warten müssen: Am 16. Februar war es dann in Berlin soweit, zwölf Manufakturen wurden für ihre „Uhren des Jahres“ mit gewichtigen Trophäen geehrt.

Mitte Februar in Berlin. Es war ein Abend der glamourösen Auftritte, angeregter Fachsimpelei und strahlender Gewinner. Endlich konnte der Capital Watch Award wieder „in Präsenz“ stattfinden und die besten Zeitmesser der vorangegangenen zwölf Monate gebührend ehren. Gerade rechtzeitig zum fünften Jubiläum des begehrten Uhrenpreises.

Entsprechend erwartungsvoll waren die rund 90 Gäste bereits beim Champagner-Empfang im stimmungsvoll beleuchteten Restaurant des Titanic Hotels am Gendarmenmarkt. Zu lässigen Beats vom Live-DJ ließen sich die Vertreter der nominierten Manufakturen sowie weitere Persönlichkeiten aus der Lifestyle- und Entertainment-Branche das eine oder andere Glas Champagner schmecken. Zwischendrin frönten andere in der gemütlichen Smoker's Lounge ihrem liebsten Laster und probierte die neueste – und bunt designte – Generation der -Tabakerhitzer.

Interview Philip-Morris-COO Olczak: „Unsere Botschaft lautet: Rauche nicht“ Der Tabakkonzern Philip Morris verabschiedet sich von der Zigarette und setzt alle Hoffnung auf den Tabakerhitzer Iqos. Ein Gespräch mit COO und Ex-Kettenraucher Jacek Olczak

Noch ehe die Küche des Hauses die Vorspeise eines Menüs mit Trüffelvariationen servierte, ließen Nominierte wie Preisträger den Blick über die neue Trophäe schweifen. Eine exklusiv für den Capital Watch Award entworfene Skulptur von Zwiesel Kristallglas, in goldgelber Einfärbung und mit aufwendiger Lasergravur. Die Form nimmt das „C“ von Capital ebenso auf wie die Dreidimensionalität eines Uhrwerkes, erklärte Michael Eichinger, Head of Marketing, den Gästen beim Mini-Talk mit Award-Erfinder Siems Luckwaldt.

Dann wurde es ernst für die in elf Kategorien nominierten 37 Uhrenmarken, denn nur zwölf durften am Schluss auf der Bühne eine der gewichtigen Glasskulpturen entgegennehmen. Die Gewinner bildeten erneut ein Who is Who der Luxusbranche: von A. Lange & Söhne und Audemars Piguet über Panerai und Patek Philippe bis zu TAG Heuer und Van Cleef & Arpels. „Dank“ des Streiks an gleich mehreren Flughäfen hatten es vier Sieger nicht nach Berlin geschafft, doch ihnen ging der Preis im Anschluss per Paketpost zu. Nebst einer Flasche Spätburgunder der Weingärtner Cleebronn & Güglingen, so wie es seit 2018 Tradition ist beim Capital Watch Award.

Zwischen erfuhr Co-Gastgeberin Astrid Bleeker (Ad Alliance) im Gespräch mit dem neuen Capital-Chefredakteur Timo Pache, dass Deutschlands renommiertestes Wirtschaftsmagazin thematisch noch mehr auf seine Leserinnen zugehen will. Eine News, die vom Publikum mit spontanem Applaus begrüßt wurde.

In einem weiteren Kurzinterview zwischen den Preisübergaben und kulinarischen Highlights blickte Jurymitglied David Schank, Geschäftsführer des Uhrenfachportals Watchlounge, gemeinsam mit Co-Gastgeber Siems Luckwaldt (Capital) auf aktuelle Trends wie den Gebrauchtmarkt und die nahende Messe Watches & Wonders in Genf. Dort finden sich sicherlich auch die ersten Modelle für die Nominierungen des Capital Watch Award 2023.

Clou des Abends: Alle Gäste der Verleihung im Titanic Hotel erhielten automatisch ein Einlassbändchen für die anschließend stattfindende Opening Party der Berlinale von Gala, UFA und RTL. Viele nutzten den bequemen Shuttle ins Hotel Das Stue, wo bis in die frühen Morgenstunden weitergefeiert wurde.

Hier einige Impressionen des glanzvollen Events: