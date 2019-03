Deutsche Restaurants mit drei Michelin-Sternen: Bergisch-Gladbach

„Vendôme“ im Schloss Bensberg in Bergisch-Gladbach zählt auch 2019 zu den besten Restaurants in Deutschland. „Seit 2005 hält Joachim Wissler in dem edlen Restaurant drei Sterne - nicht ohne Grund“, urteilt der Guide Michelin. „Wo so viel Know-how und perfektes Handwerk auf immer wieder neue eigene Ideen treffen, kommen Spitzenprodukte in äußerst feinen und stimmigen Kombinationen auf den Teller.“ Das Restaurant bietet im Gegensatz zu vielen anderen Drei-Sterne-Häusern ein Mittagsmenü. Kostenpunkt: 145 Euro, rund die Hälfte des Abendmenüs.