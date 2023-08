Das waren die beliebtesten Automarken im ersten Halbjahr 2023

#9 Hyundai

Hyundai legte im Ranking der beliebtesten Automarken in Deutschland 2023 zwar zu. Das koreanische Unternehmen blieb mit plus 4,2 Prozent aber unterdurchschnittlich. Das Kraftfahrt-Bundesamt verzeichnete im ersten Halbjahr 50.001 Neuzulassungen (3,6 Prozent). Dafür konnte Hyundai im Juni ebenfalls stark zulegen (plus 15,0 Prozent).

