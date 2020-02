#10 „Fast and the Furious: Hobbs and Shaw“

„Fast & Furious“ ist das einzige Franchise, das Disney verlässlich die Stirn bieten kann. Das gelang 2019 sogar ohne Star Vin Diesel. Denn das Spin-off „Hobbs & Shaw“ konnte mit Dwayne Johnson glänzen, dem laut „Forbes“ derzeit bestbezahlten Schauspieler der Welt. Der Actionfilm mit ihm und Jason Statham spielte laut dem Branchendienst Box Office Mojo weltweit rund 759 Millionen US-Dollar ein. Damit verwies Johnson seinen anderen Film „Jumanji: The Next Level“ auf Platz elf. „Fast & Furious“ ist in erster Linie ein internationales Phänomen. Der Film von Universal Pictures spielte mehr als drei Viertel seines Ergebnisses außerhalb der USA ein. Das war der mit Abstand höchste Wert in den Top 10.