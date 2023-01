Aber auch Tiffany & Co. konnte im erneuten Boom-Jahr für große Marken gehörig zulegen und Prada knapp in Schach halten. Der Juwelier, der zum französischen Branchenriesen LVMH gehört, steigerte sich laut der Analyse um 19 Prozent beziehungsweise vier Plätze. Ein Markenwert von 6,6 Mrd. Dollar bedeutete Platz 88. LVMH hatte 2021 die Mehrheit an dem Unternehmen erworben und es von der Börse genommen.