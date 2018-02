#2: Dschidda spielt als wichtigste Hafenstadt Saudi-Arabiens eine bedeutende Rolle für die Wirtschaft des Landes. Dementsprechend verschlägt es auch die Mitarbeiter ausländischer Geschäftspartner in die Stadt am Roten Meer. In der Kategorie „Lebensqualität“ landet Dschidda unter 51 Städten auf dem 47. Rang. Beim Arbeitsleben belegt die Stadt sogar den weltweit letzten Platz. Wenig Freizeit, schlechte Karriereaussichten und dazu noch das Gefühl, nicht willkommen zu sein: Dschidda ist für Expats wahrlich kein Traumziel. Kein Wunder, dass sich 40 Prozent der hier lebenden Ausländer in ihrer neuen Heimat einfach nicht zuhause fühlen.