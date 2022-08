Platz zehn der lebenswertesten Städte 2022 ging an zwei Verlierer. Osaka hatte im „Global Liveability Index 2021“ mit 94,2 von 100 Punkten noch Platz zwei belegt. Der leichte Anstieg auf 95,1 Punkte reichte inmitten der allgemeinen Erholung aber nur noch für das Ende der Top 10. Melbourne verschlechterte sich im Ranking mit einem Plus von lediglich 0,4 Punkten um zwei Plätze. Beide Metropolen kamen in der Kategorie „Kultur & Umwelt“ mit jeweils rund 83 Zählern auf den schlechtesten Wert.