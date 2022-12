Kanada belegte mit 127 Hochhäusern ab 150 Meter Höhe Platz neun. Aktuell verfügt das Land jedoch nicht über Mega-Skyskraper ab 300 Meter. Ein solcher soll 2024 mit The One in Toronto (Höhe: 338 Meter) fertiggestellt werden. Aktueller Spitzenreiter ist First Canadian Place, ebenfalls in Toronto, mit 298 Metern. Das Ranking berücksichtigt nur die architektonische Höhe eines Gebäudes, also keine Antennen oder ähnliche Aufsätze.