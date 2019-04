Chennai

#8 Chennai ist die Hauptstadt des indischen Bundesstaats Tamil-Nadu und mit 4,6 Millionen Einwohnern die sechstgrößte Stadt des Landes. Sie hieß bis 1996 Madras. Die Bevölkerungsdichte ist hier mehr als doppelt so hoch wie in New York und fast siebenmal so hoch wie in Berlin. Die Metropole an der südlichen Ostküste des Subkontinents stieg in der Lebenshaltungskosten-Liste um einen Rang. Die Stadt liegt im Index bei 47 (New York = 100).