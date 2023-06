1 Albanien

In keinem der beliebten Urlaubsländer in Europa bekommen deutsche Touristen für ihr Geld laut dem Ranking so viel geboten wie in Albanien. Das Preisniveau in Gaststätten und Hotels bewegte sich demnach zwischen Adria und dem Ionischen Meer zuletzt rund 56,2 Prozent unter dem in der Bundesrepublik. Die teuerste Urlaubsregion in Süd- und Osteuropa war hingegen Italien. Dort lagen die Preise gerade einmal rund fünf Prozent unter den in Deutschland, wie Destatis mitteilte.

