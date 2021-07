Im Sommer 2021 winkt wieder die große Freiheit. Das bedeutet für viele Deutsche vor allem eins: Endlich wieder in den Urlaub fahren. Vor wenigen Monaten sah das noch ganz anders aus. Beim Reisebarometer des Marktforschungsunternehmens YouGov im November 2020 fielen die Bundesbürger noch durch besondere Zurückhaltung auf. 34 Prozent gaben damals an, in den nächsten zwölf Monaten keine Reisen zu planen. Das war unter den analysierten Ländern in Europa der höchste Wert.

Sinkende Infektionszahlen zu Beginn des Sommers und die steigende Impfquote haben die Reiselust hierzulande wieder angefacht. Urlaub im eigenen Land ist dabei für die meisten Menschen angesichts der immer noch unsicheren Lage die naheliegende Option. Im September 2020 führte Deutschland laut YouGov die Liste der beliebtesten Urlaubsländer der Bundesbürger mit 30 Prozent an. In der aktuellen Umfrage vom Mai 2021 habe bereits fast jeder zweite Deutsche angegeben, Urlaub im Inland zu planen, hieß es bei der Veröffentlichung der Zahl im Juli 2021.

Beliebteste Urlaubsländer

Aber die Deutschen wagen auch zunehmend die Reise ins Ausland. Ende 2020 hatten nur 31 Prozent einen internationalen Trip in den nächsten zwölf Monaten geplant. Dieser Anteil ist mittlerweile auf 41 Prozent gestiegen. Deutschland liegt damit laut dem Bericht deutlich vor Ländern wie Frankreich (31 Prozent), dem Vereinigten Königreich (28 Prozent) oder den USA (17 Prozent). In Japan planten laut der Analyse, die in 25 Ländern erhoben wird, sogar nur fünf Prozent der Befragten eine Reise ins Ausland.

Die reisewilligen Japaner zog es dafür besonders weit in die Ferne. Acht ihrer zehn Top-Reiseländer im Ausland waren laut YouGov nur mit einem mindestens sechsstündigen Flug erreichbar. Ähnlich fiel die Bilanz für Australien und die USA aus. Die Befragten aus Deutschland beschränkten sich hingegen ausschließlich auf Kurzstreckenziele.

Wer derzeit ins Ausland reist, entscheidet sich laut der YouGov-Analyse aktuell am häufigsten für diese Urlaubsländer: