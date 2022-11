Vespa/Piaggio belegte mit einem Anteil von 7,2 Prozent der abgeschlossenen Motorrad-Versicherungen den sechsten Platz im Ranking. Unter den Frauen schnitten die Mofa-/Motorrollermarken mit 9,1 Prozent und Platz fünf etwas besser ab. In der Altersklasse 40 bis 49 Jahre erreichten mit 8,3 Prozent das beste Ergebnis. Bei den halb so alten Kunden von Check24 kam der Kult-Roller hingegen nicht mal auf ein Prozent und verfehlte den Einzug in die Top 10.