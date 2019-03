Jobs war so sehr vom Gedanken einer Uniform angetan, dass er allen Apple-Mitarbeiter ein einheitliches Outfit verordnen wollte. Er scheiterte allerdings am Widerstand der sonst so begeisterungsfähigen Belegschaft. „Ich wurde von der Bühne gebuht. Jeder hasste die Idee“, erinnerte sich Jobs im Gespräch mit seinem Biografen Walter Isaacson an das Debakel.