Breiteste Sitz in der Business Class

In der Business Class geht es immer um Größe. Wer bietet die größten Displays, die größte Beinfreiheit, die größten Sitze? Bei letzterer Frage will All Nippon Airways vor den Olympischen Spielen 2020 in Tokio Gäste überzeugen. Das Konzept „The Room“ bietet laut den Crystal Cabin Awards den bis dato breitesten Sitz seiner Klasse. Das Bett ist laut dem Anbieter Acumen 40 Prozent größer als bislang. Hinzu kommt das moderne, japanische Design.