Was ist der „Casual Friday“ und wie funktioniert er? Capital hat sechs nützliche Tipps zusammengestellt, die Ihnen dabei helfen, sich am „Casual Friday“ richtig zu kleiden.

Montag bis Donnerstag gilt in vielen Büros: Männer mit Hemd, Frauen in schlichten Blusen. Am Freitag werden die Krawatten dann gelockert und die engen Bleistiftröcke gegen legere Hosen getauscht – denn auch deutsche Firmen pflegen die amerikanische Sitte des „Casual Friday“. Freizeitkleidung ist aber weiterhin tabu. Damit Sie sich im Büro nicht blamieren, sollten sie folgende Tipps berücksichtigen.

#1: Seriosität

Weil der Freitag noch ein regulärer Arbeitstag ist, darf die Kleidung zwar dezent aufs Wochenende einstimmen, sollte aber dennoch repräsentativ sein. Flip Flops oder weiße Socken unter Sandalen sind und bleiben verboten. Jeans sollten nicht ausgewaschen oder ausgefranst sein – Sie gehen schließlich ins Büro und nicht in die Kneipe. Eigentlich ist es ganz einfach: jedes Kleidungsstück, das entweder zu nackt, zu schrill oder zu schlampig wirkt, bleibt auch am Freitag tabu.

#2: Achtung bei Berufen mit Kundenkontakt

Wer häufig Umgang mit Kunden hat, sollte auch am „Casual Friday“ gewappnet sein: als Mann sollten Sie auch freitags Hemd, Chino und Lederschnürschuhe tragen. Lediglich auf Jackett und Krawatten können Sie am Freitag verzichten. Trotzdem sollten sie beides griffbereit im Büro haben. Frauen tragen am besten Bluse und Anzughose oder einen Rock mit Strumpfhose.

#3: Farben und Stoffe am Casual Friday

Auch am „Casual Friday“ sind gedeckte Farben für Hemd und Bluse empfehlenswert – ausnahmsweise können Sie aber auf schwarz und dunkelblau verzichten. Während der Anzug Montag bis Donnerstag aus Wollstoff gefertigt sein sollte, gehen freitags auch Baumwoll- und Leinenstoffe. Weil die aber zum knittern neigen, sollten Sie sorgfältig mit ihnen umgehen, um nicht ungepflegt zu erscheinen.

#4: Business bleibt auch am Freitag Business

Selbstverständlich gelten auch am „Casual Friday“ die Anforderungen an den Stil. Muscle-Shirts, T-Shirts mit riesigen zieraufdrucken oder Designer-Logos sind absolut tabu. Die Damen verzichten bitte auf Tank-Tops, bauchfreie T-Shits und auf Schuhe mit extra hohen Absätzen.

#5: Legeres Unternehmen – ungezwungenes Outfit

Geht es in ihrem Beruf oder in dem Unternehmen in dem Sie arbeiten generell legerer zu, können Sie statt dem klassischen Businesshemd auch ein Hemd mit Button-Down-Kragen tragen und die Krawatte weglassen – die würde sowieso nicht dazu passen. Für die Damenwelt sind leicht gemusterte Sommerkleider vollkommen akzeptabel. Der Saum von Rock oder Kleid sollte dennoch auf Kniehöhe enden. Zu viel Bein ist auch freitags nicht angesagt.

#6: Keine Regeln ohne Ausnahme

Ob Sie die „Casual Friday“ Outfit-Regeln überhaupt beachten wollen oder lieber im förmlichen Business-Look im Büro erscheinen, bleibt natürlich Ihnen selbst überlassen. Wenn Sie sich in Anzug, Hemd und Krawatte oder Bluse und Kostüm am wohlsten fühlen, können Sie selbstverständlich auch freitags darin erscheinen. Die Institution „Casual Friday“ an sich kann jedoch ein wichtiger Aspekt der Unternehmenskultur sein – denn lockere Kleidung, führt zu lockerer Atmosphäre.