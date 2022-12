Lady Arpels Heures Florales - Sommer

WAS DIESE UHR BESONDERS AUSZEICHNET: Diese Uhr im Blüten-Look ist von der Blumenuhr des schwedischen Botanikers Carl von Linné inspiriert. Ihr Mechanismus zur Zeitanzeige ist so komplex wie poetisch: Sich in drei Stufen öffnende Kelche zeigen die Stunden an – die Reihenfolge ist jeden Tag anders – und die Minuten laufen am seitlichen Rand des Gehäusekorpus' als Skala mit. Die Entwicklung dieses Miniaturgartens hat die Uhrmacher rund fünf Jahre beschäftigt.

BASISDATEN (AUSZUG): Kaliber Valfleurier (Werk), 18 Karat Weißgold, Lünette mit 424 Diamanten (5.06 Karat) (Gehäuse), Perlmutt-Zifferblatt, 38 mm Durchmesser, wasserdicht bis 30 m, 36 Stunden Gangreserve.

PREIS: 286.000 Euro, limitiert auf 23 Exemplare.