Bus, Auto, Flugzeug: So viel CO2 fällt beim Reisen wirklich an

#6 Eisenbahn, Fernverkehr

Wer nicht mit dem Fernbus reisen will oder kann, ist mit der Eisenbahn am klimafreundlichsten unterwegs. Das Umweltbundesamt verzeichnete für den Fernverkehr auf der Schiene einen durchschnittlichen CO2-Ausstoß von 46 Gramm pro Personenkilometer. Hier gab es allerdings im Vergleich zur Vor-Corona-Zeit den stärksten Anstieg. 2019 hatte die Klimabilanz dieses Verkehrsmittels bei nur 27 Gramm gelegen. Die Behörde hat bei der Bahn den jeweils aktuellen Strommix in Deutschland zugrunde gelegt. 2021 wurde laut dem Statistischen Bundesamt wetterbedingt sehr viel weniger Energie aus Windkraft gewonnen. Dafür stieg die Verstromung aus Kohle um fast ein Viertel.

