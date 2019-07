Die Temperaturen steigen – auch im Büro. Der Blazer klebt an Ihren Schultern und der Schweiß benetzt den Hemdkragen? Mit diesen Dos and Don'ts der Businessmode im Sommer macht die Arbeit auch bei Hitze Spaß

Was eigentlich Spaß macht, das wird im Büro unerträglich: der Sommer. Klettert das Quecksilber im Thermometer nach oben, schaut man im Büro nicht bloß sehnsüchtig nach draußen und wünscht sich den Feierabend herbei. Nein, das alles beginnt schon früher. Die Hitze quält schon morgens zu Hause: Wenn man nämlich vor dem Kleiderschrank steht. Und nicht so genau weiß, was man jetzt herauspicken soll. Der eine Rock ist zu kurz, der andere zu lang. In dem engem Baumwoll-Hemd tropft der Schweiß die Ärmel herab.

Und dann die Schuhe: Die Sandalen sehen eher nach Gran Canaria als nach Meeting im Konferenzraum aus, die Shorts lassen zwar die Beine atmen, fühlen sich aber bei der Präsentation schon ein bisschen freizügig an. Das mit der Businessmode im Sommer ist eben nicht ganz einfach. Mit diesen Dos and Don’ts machen Ihnen die warmen Temperaturen auch bei der Arbeit wieder Spaß:

Dos der Frauen:

Alle Stoffe, in denen man weniger schwitzt: Baumwolle, Seide oder Leinen

Luftige Röcke mit Knie- oder Midi-Länge

Kleider in Knie- oder Midi-Länge

Knöchellange, luftige Hosen, Culottes

Knielange Shorts

Lockere Blusen mit Ärmeln, die man hoch krempeln kann

Slipper oder Ballerinas

Sandalen. Genau: Bis vor kurzem galt es als unschick, Sandalen im Büro zu tragen. Aber nicht mehr 2018. Gepflegte Zehen darf man ruhig zeigen. Sogar in Birkenstocks, wenn Sie die nicht auch zur Gartenarbeit tragen

Hoch gesteckte Haare (dann schwitzt Ihr Nacken nicht so)

Nackte Beine: Längst kein Tabu mehr!

Don’ts der Frauen:

Bauchfreie Tops

Hot Pants

Transparente Blusen, Kleider oder Röcke

Tops mit Cut-Outs

Tiefe Ausschnitte

Schulterfreie Oberteile

Minikleider und Miniröcke

Zerfließendes Make-Up

Glänzende, helle Feinstrumpfhose (entweder ganz oder gar nicht)

Ungepflegte Füße und Zehen

Flip-Flops

Dos der Männer:

Alle Stoffe, in denen man weniger schwitzt: Baumwolle, Seide oder Leinen

Lockere Hosen

Luftige Hemden mit Ärmeln, die man hoch krempeln kann

Anzüge aus dünner Baumwolle

Helle Sakkos

Businessshorts (in kreativen Unternehmen)

T-Shirts (natürlich nicht das Schlabber-Shirt, das Sie sonst zum Schlafen tragen)

Leinenanzüge (Vorsicht knittert!)

Slipper

Sandalen: Genau. Mit gepflegten Füßen (und in kreativen Unternehmen) können auch die Herren ihre Füße in schöne Sandalen stecken

Don’ts der Männer: