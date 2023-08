von Siems Luckwaldt Rolex, Nummer eins unter den Luxusuhren, schluckt den Schweizer Traditionsjuwelier und internationalen Branchenprimus Bucherer. Was der Deal für die Branche bedeutet

Es war eine Meldung wie ein Gongschlag, die selbst langjährige Branchenbeobachter überrascht haben dürfte. Das Unternehmen Rolex SA übernimmt den Schweizer Traditionsjuwelier Bucherer mit 36 europäischen Filialen, darunter zehn Niederlassungen in in Deutschland. Auch die Uhreneigenmarke Carl F. Bucherer des 1888 in Luzern gegründeten Unternehmens gehört zum Portfolio der nun erworbenen Gruppe, ebenso wie weitere Ketten (unter andrem Swiss Lion) sowie 32 US-Fachgeschäfte unter dem Namen Tonneau.

Der Markenname Bucherer soll nach bisherigem Kenntnisstand erhalten bleiben, was mit der eigenen Zeitmesserschmiede passiert, ist noch unklar. Ebenso wie die Reaktion anderer Uhrenpartner des Hauses, beispielsweise Patek Philippe, Omega oder IWC. Mit insgesamt 100 Points of Sale weltweit besitzt Bucherer den Status eines Branchenprimus. Daher dürfte der avisierte Deal im nächsten Schritt die Schweizer Kartellwächter beschäftigen – mit ungewissem Ausgang. Schließlich kauft hier die Nummer eins im Segment für Luxusuhren – Marktanteil mit der Schwestermarke Tudor: stolze 30,9 Prozent bei geschätzten 9,5 Mrd. Euro in 2022 – den weltgrößten Juwelier.

Zu den Gründen ist zu hören, dass Jörg Bucherer (87), der das Familienunternehmen in dritter Generation führte, gemeinsam mit (Noch-)CEO Guido Zumbühl, keinen Nachfahren zum Einstieg bewegen konnte. Mit der Marke Rolex verbindet man zudem nicht nur eine 90-jährige Zusammenarbeit, die bis zur Ära von Rolex-Gründer Hans Wilsdorf reicht, sondern auch aktuelle Projekte wie den Verkauf offiziell zertifizierter Gebrauchtmodelle in Bucherer-Boutiquen.

Der Kampf im stationären Handel verschärft sich

Für Wettbewerber, andere Manufakturen wie Juweliere, manifestiert sich mit der Übernahme ein weiteres Mal die Befürchtung, dass sich der Kampf im stationären Handel mit Luxusuhren verschärfen dürfte. Bereits die letzten Jahre waren gezeichnet von disruptiven Strategiewechseln und dem Bemühen um größtmögliche Vertikalisierung. So zog sich Audemars Piguet zugunsten eigener Standorte weitgehend aus dem Partnergeschäft zurück, Patek Philippe kündigte eine Ausdünnung des Vertriebsnetzes an, ähnliches ist auch bei Breitling und anderen zu beobachten.

Befürchten, dass nun über Nacht sämtliche Bucherer-Fillialen zu Rolex-Boutiquen umfirmiert werden, muss man der offiziellen Pressemeldung des Unternehmens nach niemand. Auch das aktuelle Management soll an Bord bleiben. Alles andere wäre auch völlig unpraktikabel, schließlich gibt es bei einer Jahresproduktion von ungefähr einer Million Rolex-Modellen pro Jahr bereits jetzt erhebliche Engpässe. Eine Belieferung von Dutzenden neuer (eigener) Filialen würde daher jegliche Kapazität sprengen.

Ob bisherigen Rolex-Konzessionären nun mittelfristig eine Kündigungswelle droht, bleibt abzuwarten. Die Besorgnis, weitere „Leuchttürme“ im Schaufenster zu verlieren, dürfte die Juweliere jedenfalls weiter beschäftigen, insbesondere abseits von Metropolen. Auch wird die eine oder andere bisher von Bucherer angepriesene Marke wohl in sich gehen und überlegen, ob und wie man sich mit dem geänderten Organigramm arrangieren kann und will.

Den kleineren Playern in der Uhrenindustrie und inhabergeführten Fachgeschäften bleibt allerdings ein Alternativszenario, das Stephan Lindner, Präsident des Handelsverband Juweliere, vor einiger Zeit gegenüber Capital skizzierte – wohlgemerkt vor dem Rolex-Bucherer-Deal. Lindner verwies unter anderem darauf, dass eigene Boutiquen in Bestlagen – im Vergleich zum Verkauf über Partner – einen erheblichen finanziellen Aufwand bedeuten und sich keinerlei Mitnahmeeffekte erzielen ließen. Etwa wenn ein Kunde mit dem Wunsch, eine Breitling zu kaufen, den Laden final mit einer Omega verlässt. Oder umgekehrt. Er könne sich vorstellen, dass der forcierten Vertikalisierung der Uhrenindustrie in einigen Jahren eine Rückbesinnung auf die treue Stammkundschaft und die lokale Expertise unabhängiger Juweliere folgt. Ob er damit richtig liegt, wird die Zeit zeigen.

Bis dahin allerdings, das macht die Akquise von Bucherer klar wie Saphirglas, werden die Big Brands weiter ihre Muskeln spielen lassen.