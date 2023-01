Der Jumbojet verhieß lange die ultimative Geräumigkeit, wie hier in der Kabine einer Boeing 747-200 von KLM am niederländischen Flughafen Schiphol in den 1980er-Jahren. Später zählte jeder Zentimeter, um so viel Passagiere wie möglich zu befördern. Die jüngste Variante 747-8, die über ein längeres Oberdeck, neue Tragflächen sowie sparsamere Triebwerke verfügte, bietet Platz für mehr als 600 Passagiere. Im Dezember waren noch 448 der Jumbojets im Einsatz. Die meisten Chancen auf einen Flug damit hat man bei Lufthansa oder Korean Air.