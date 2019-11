#4 VW Käfer

Nazizeit, Wirtschaftswunderjahre, Made in Germany: Der VW Käfer ist ein echtes Stück deutsche Wirtschaftsgeschichte. Ferdinand Porsche hatte in den 1930er Jahren auf Geheiß von Adolf Hitler einen erschwinglichen „Volkswagen“ entworfen. Der Wagen mit den runden Formen ging dann aber erst 1946 in Serie. „Der als Limousine und Cabriolet gebaute Käfer löste 1972 das Ford Model T als meistverkauftes Auto der Welt ab“, heißt es in der Volkswagen-Historie. Die deutsche Produktion endete 1978, in Südamerika aber erfreute sich der unverwüstliche Wagen noch lange großer Popularität. „Erst am 30. Juli 2003 fuhr das letzte von insgesamt 21.528.480 gebauten Exemplaren des Käfers im mexikanischen Puebla vom Band“, heißt es bei VW.