Oft ist die Business Class näher an Economy Plus dran. Aber einige Airlines bieten Geschäftsreisenden noch richtig was fürs Geld. Dies sind die besten Business Classes 2018

Die Business Class ist längst nicht mehr nur Geschäftsleuten auf Auslandseinsatz vorbehalten. Sie ist das Reich von Vielfliegern, die sich mit dem nötigen Kleingeld vor dem Sozialexperiment in der Holzklasse freikaufen. Aber welche Business Class verdient heutzutage noch ihren Namen – und den stolzen Aufschlag? Allzu oft scheinen die Airlines im Vergleich zu Economy Plus nur beim Goodie Bag und beim Essen draufzulegen. Es gibt aber auch den umgekehrten Trend. Nur noch wenige Reisende leisten sich First Class. Das hat in Teilen der Branche zu einer Aufwertung der Business Class geführt. Denn die wird immer mehr zum Aushängeschild einer Airline.

Die britische Unternehmensberatung Syktrax vergibt seit 1999 die World Airline Awards. Für die diesjährige Umfrage wurden laut der Bewertungsplattform über 20 Millionen Bewertungen von Kunden mit mehr als 100 Nationalitäten berücksichtigt. Dies sind die Spitzenreiter in der Kategorie „Business Class“.