Bad Banks

Wer einmal Geld an jenem Automaten abheben will, der schon in der Eröffnungssequenz der Serie streikt: Gedreht wurde in der Lobby der Helaba in der Neuen Mainzer Straße 52 und dem dortigen Maintower. Die Ausschreitungen und Demonstrationen wurden direkt nebenan gedreht: und zwar an der Ecke Neue Mainzer Straße/Ecke Taunustor, in der Regel mit Blickrichtung der Großen Gallusstraße.