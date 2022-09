9 Erkenntnisse über den Automarkt im ersten Halbjahr

Unter den ausländischen Automarken erreichte der französische Fabrikant DS die stärksten Zuwächse. Die Zulassungen stiegen im August laut Kraftfahrt-Bundesamt um 176,9 auf 0,1 Prozent. Gemessen am Wachstum auf Platz zwei folgte Landrover (plus 121,2 auf 0,7 Prozent). Polestar legte um 40,1 auf 0,1 Prozent zu. Tesla verbuchte ein Plus von 38,9 Prozent und kam auf einen Anteil an den Neuzulassungen von 2,7 Prozent.