Alle fahren in den Urlaub, bloß bei Ihnen dauert es noch. Dabei sind Sie doch auch so richtig urlaubsreif. Deswegen wollen Sie wenigstens am Wochenende raus. Denn, klar, auf Balkonien wollen Sie den Kurzurlaub nicht verbringen. Sie wollen weg. Freitagnachmittag in den Billigflieger springen und nach Barcelona jetten? Nach Palma? Nach Rom? Auf die Idee sind Sie schon gekommen. Aber das fühlt sich irgendwie nicht richtig an, zwei Tage Urlaub für die maximale Klimabelastung.

Alternativen zur italienischen Riviera?

Und dann dauert die Anreise eben doch: Auf dem Weg zum Flughafen ist Stau, an der Gepäckkontrolle warten Sie auch 30 Minuten, dann der Flug, zwei oder drei Stunden, und dann versuchen Sie vergeblich, mit dem Taxi vom Flughafen wegzukommen. Auf dem Hotelbett strecken Sie abends todmüde Ihre Glieder aus. Natürlich gibt es zur italienischen Riviera nur wenig Alternativen. Aber abgekämpft und mit schlechtem Gewissen schmeckt die neapolitanische Pizza (das Original!) dann auch bloß halb so gut. Bevor Sie mit den Augen rollen und eben doch Ihren Balkon fürs Wochenende putzen, lassen Sie sich von diesen zehn Urlaubtipps für den Wochenendtrip ohne lange Anreise inspirieren. Denn unsere Ferienspots liegen alle in Deutschland.