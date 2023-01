Über Hometogo lassen sich Ferienwohnungen und -häuser mieten. Die Plattform hat in ihrem Workation-Index 2023 europaweit 100 Städte danach bewertet, wie gut sich dort Arbeiten und Urlaub verbinden lassen. 16 deutsche Städte waren in den Top 100 vertreten. Zur Nummer eins der bundesweiten Workation-Destinationen wurde Frankfurt am Main gekürt. Dafür sorgten vor allem Übernachtungspreise von durchschnittlich 64 Euro auf Hometogo. Die Bankenmetropole landete damit im unteren Viertel der insgesamt 20 untersuchten deutschen Städte und schaffte es als einzige in die Top 10 im Haupt-Ranking.