von Daniel Bakir Tijen Onaran ist die neue Investorin in der „Höhle der Löwen“. Im Interview spricht sie über Gender-Zoff mit den anderen Löwen und ihr Selbstverständnis als Aufsteigerin und „Provokation auf zwei Beinen“

Tijen Onaran ist eine der lautesten weiblichen Stimmen in der digitalen Businesswelt. Sie wuchs als Tochter türkischer Eltern in Karlsruhe auf, arbeitete nach dem Abitur ein paar Jahre in der Politik, ehe sie die Global Digital Women Community gründete – ein Netzwerk für mehr Diversität und Sichtbarkeit von Frauen in der Wirtschaft.