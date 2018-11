Kleine Brandstellen im Holz ihres Küchentischs zeugen noch von damals, als Anna Vonnemann sich dranmachte, ihre Tochter vor dem Rollstuhl zu retten. Es war eine Zeit voll Sorge und Hoffnung, mit manchen Rückschlägen, sicher, aber das Gute war: Sie und ihre Tochter konnten etwas tun. Schrauben, löten, ausprobieren, trainieren, verbessern; es lag an ihnen, wie es vorangehen würde.

Ganz anders als heute. Der Fortschritt ihres Projekts liegt in den Händen anderer. Die beiden Frauen müssen warten, Geduld haben. Andere würde vielleicht aufgeben. Doch nicht die beiden.

An einem Julitag sitzt Anna Vonnemann, 66, in ihrer Altbauwohnung im Berliner Stadtteil Wedding, an dem Tisch, wo alles begann. Rote Lippen, blaues Kleid, allerbeste Laune. Mit einer Geisteshaltung, die irgendwo zwischen „rumheulen bringt auch nichts“ und „in allem steckt etwas Gutes“ angesiedelt ist, wurstelt sie sich durch eine ziemlich zähe Phase der Unternehmensgründung: den Prozess zur Zulassung sogenannter aktiver medizinischer Geräte. Das sind Medizinprodukte, die mit Strom betrieben werden. Wie ihr ReMoD, ihre Erfindung, die ihre Tochter laufen lässt.

Ein Jahr ist es her, dass sie und ihre Tochter Dindia Gutmann in der „Höhle der Löwen“ zu Gast waren, ihr Produkt vorgestellt und die Geschichte dahinter erzählt haben. Die Geschichte ihres Lebens. Die Gänsehaut macht.

Nachdem Dindia im Mutterleib einen Schlaganfall erlitten hatte, kommt sie halbseitig gelähmt auf die Welt. Diagnose: spastische Hemiparese. Im Verlauf ihrer Kindheit verschlechtert sich ihr Zustand, mehr als 200 Meter am Stück kann sie nicht gehen. Als sie ein Teenager ist, sagen die Ärzte ihr ein Leben im Rollstuhl voraus. Dindia verliert den Glauben an eine Besserung, zieht sich auf die Couch vor den Fernseher zurück.

Doch während die Tochter zu resignieren droht, kämpft die Mutter. So schwer Dindia das Laufen auch fällt, so schmerzhaft es ist – sie lässt nicht zu, dass ihr Mädchen einfach aufgibt. Immer wieder motiviert sie Dindia zum gemeinsamen Training, für das sie sich eigens Übungen ausdenkt. Mit Erfolg: Dindia kann weiter laufen – aber nur mit der Hilfe ihrer Mutter, die ihr genaue Anweisungen gibt, welche Muskeln sie bewegen muss, um den nächsten Schritt zu tun. Für eine Jugendliche ist das freilich kein Zustand. Wie jedes junge Mädchen wünschte Dindia sich Unabhängigkeit.

Allein auf Reisen!

Was tun? Man müsste ein Gerät bauen, denkt sich Vonnemann damals, das sie, die Mutter, als Bewegungstrainerin ablösen könnte. Ein Gerät, das Dindia sich umschnallen kann. Ohne technisches Vorwissen, mit etwas Rat von Elektronikfachhändlern, setzt sich Vonnemann im Jahr 2005 an ihren Küchentisch, nimmt Elektrodraht und Lötkolben und legt los. Der erste Wurf: ein Quecksilberschalter, den sie mit einer Taschenlampe verbindet. Er reagiert auf Neigung: Bei schräger Körperhaltung geht das Licht an.

Als die Tochter das Gerät das erste Mal umlegt, ruft sie: „Mama, die Welt wackelt gar nicht mehr.“ Sie üben, auch heimlich im dunklen Wald, weil Dindia das Geblinke der Taschenlampe so peinlich ist. Doch es funktioniert! Die Mutter bastelt weiter, den ersten Prototypen trägt Dindia stolz in einer pinken Brotbox.