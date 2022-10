von Frank Arnold Innovationen haben es immer schwer sich durchzusetzen – zu groß sind die Beharrungskräfte. Frank Arnold erklärt, wie sich mithilfe von Promotoren solche Widerstände überwinden lassen

„Menschen mit einer neuen Idee gelten so lange als Spinner, bis sich die Sache durchgesetzt hat.“ Mark Twain (1835-1909), US-amerikanischer Schriftsteller

Selbst wenn objektiv betrachtet alle Voraussetzungen für eine höchst erfolgreiche Innovation gegeben sind – das Gelingen hängt in erster Linie vom Willen der betroffenen und beteiligten Menschen ab, das Neue zu akzeptieren und umzusetzen. Und damit tun sich die Menschen seit jeher schwer. Wer will schon eine Veränderung, wenn das Alte so vertraut und bequem ist?

Als Carl Ludwig Schleich die Lokalanästhesie erfand und 1892 in der Medizinischen Gesellschaft dafür plädierte, wo immer möglich bei Operationen seine lokale Betäubung statt einer Vollnarkose zu verwenden, begegneten ihm die Kollegen mit eisigem Schweigen. Auf dem Chirurgenkongress in Berlin wurde Schleich sogar Redeverbot erteilt. Die Ärztekollegen empfanden seinen Vorstoß als gewaltigen Affront. Fachlich fundiert waren die Einwände nicht – die anderen Ärzte wollten einfach bei ihrer Routine bleiben und nichts verändern.

„Jede neue Idee, die man vorbringt, muss auf Widerstand stoßen“

Wer jemals eine Innovation oder Veränderung einführen wollte, hat ähnliche Erfahrungen gemacht. Innovationen sind nie willkommen. Widerstand ist der Normalfall. Der französische Schriftsteller und Literaturnobelpreisträger André Gide (1869-1951) hat das so formuliert: „Jede neue Idee, die man vorbringt, muss auf Widerstand stoßen.“

Geringe Lernbereitschaft, beharren auf dem Status quo und der vertrauten Routine sowie selektive Wahrnehmung von Informationen machen Innovatoren das Leben schwer. Dabei finden sich oft die wichtigsten, besonders schwierig zu überwindenden Innovationsbarrieren zwischen Organisationsbereichen eines Unternehmens – selten im direkten Umfeld des Ideen-Lieferanten.

Wirksame Führungskräfte wissen, dass hier unermüdlicher Einsatz erforderlich ist, um diese Barrieren zu überwinden, um Interessen auszubalancieren und um den Informationsfluss zu verbessern.

Mitarbeiter wollen den offenen Umgang mit kritischen Themen

Im HR-Report von Hays und dem Institut für Beschäftigung und Employability aus dem Frühjahr 2022 haben 43 Prozent der Befragten einen offenen Umgang mit kritischen Themen als Teil der Unternehmenskultur in ihren Unternehmen gefordert. Fast gleichauf wurde die Übernahme von Verantwortung durch die Mitarbeiter (41 Prozent), ein aktiver Umgang mit Veränderung (39 Prozent) und eine stärkere Beteiligung der Mitarbeitenden (39 Prozent) gefordert. Mitarbeiter wollen involviert werden. Nutze diese kollektive Intelligenz! Entscheidungen werden besser und die Umsetzung wird reibungsfreier.

Nutze Promotoren, um Widerstände zu überwinden

Eine Schlüsselrolle spielen bei der Überwindung von Widerständen Promotoren. Ihre Hauptaufgabe ist es, Aufklärungs- und Überzeugungsarbeit zu leisten und Widerstände bei Betroffenen und Beteiligten abzubauen. Entscheidend ist, dass dafür gute und allgemein respektierte Personen ausgewählt werden. Das muss nicht einmal unbedingt jemand aus der eigenen Organisation sein. Wirksame Manager arbeiten oftmals auch mit Kunden zusammen, die das neue Produkt oder die neue Dienstleistung wirklich wollen und bereit sind, sich – auch gegen Widerstände – dafür zu engagieren. Meist mit großem Erfolg.

Einen Trumpf hat schließlich derjenige in der Hand, der demonstrieren kann, welche Verbesserung bzw. Neuheit die Innovation mit sich bringt. Dies verhalf auch Carl Ludwig Schleichs Erfindung zum Durchbruch:

Anlässlich des Kongresses im Jahr 1894 lud der Arzt Ernst von Bergmann seine Kollegen zu einer Operation ein, die Schleich vornahm. Und der Arzt Friedrich von Esmarch berichtete dem Kongress über den Erfolg der Operation. Dieser Pilotversuch konnte endlich die Zweifler und Gegner überzeugen. Den Erfolg seiner Erfindung hatte Schleich seinen zwei Ärztekollegen zu verdanken, die sich aus heutiger Sicht wie echte Promotoren verhalten haben.

Denkanstoß für heute:

Nutze die kollektive Intelligenz! Bürokratische Strukturen und jede Form von Standardisierung verhindern Innovationen. Bemühe dich, wo immer möglich, um flexible Strukturen. Vermeide strenge Arbeitsteilung, eine ausgeprägte Unterteilung in Abteilungen und stark formalisiertes Verhalten.

Finde Promotoren für deine innovativen Vorhaben. Oft ist große Hartnäckigkeit erforderlich, um gegen die Meinung der Kollegen und des Zeitgeistes zu kämpfen und seine Ideen trotz allem Widerstand weiterzuverfolgen.