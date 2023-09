#4 Sicherheitsprobleme bei Geschäftsreisen

Organisierte Menschenhändler und andere Kriminelle haben häufig Hotels im Blick, die für Business Trips genutzt werden. So kommt es, dass sich Stewardessen häufig in ihrem Hotelzimmer verbarrikadieren und Sicherheitstipps in sozialen Netzwerken austauschen. Auch Geschäftsreisende sind vor Gefahren nicht gefeit. 53 Prozent der weltweit Befragten gaben an, in den vergangenen zwölf Monaten ihre Unterkunft gewechselt zu haben, weil sie sich dort nicht sicher fühlten. Bei 28 Prozent kam dies im abgefragten Zeitraum mehr als einmal vor. In den USA waren deutlich mehr Geschäftsreisende betroffen, nämlich 70 beziehungsweise 47 Prozent

