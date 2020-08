Nikita Fahrenholz hat sich von der Idee verabschiedet, Luxusgaragen für 100 000 Euro zu verkaufen. „Der Plan ist vorbei“, sagte der 35-jährige Seriengründer im Interview für den neuen Capital-Podcast „Meine erste Million“. Fahrengold entwickle mit Fahrengold 2 ein neues Modell, das wahrscheinlich um die 25.000 Euro kosten werde.

Fahrenholz hat das neue Unternehmen vor knapp zwei Jahren gegründet. Ihm sei aufgefallen, dass „viele Männer sehr schöne Autos besitzen, die in hässlichen Carports dahinvegetieren“. Deshalb habe er die Idee gehabt, eine schöne Garage zu entwickeln. Sein erster Prototyp, ein Quader aus Aluminium und Glas mit App-gesteuerten LED-Lampen, Abtropfblech und Ladestation, könne für knapp 40.000 Euro angeboten werden. Seit April habe es über 200 Anfragen gegeben, nach den ersten Auslieferungen sei die Serienproduktion gestartet worden.

Bislang sei die Design-Garage nur ein Hobby für ihn gewesen, sagt Fahrenholz, der selbst ein Faible für Sportwagen hat („Es müssen noch nicht mal besondere Autos sein, mir geht es nur darum eine schnelle Karre zu haben“). Aber nun ist er der Meinung, dass es ein „ganz passables Geschäft“ werden könnte, das wieder mehr Arbeit und Aufmerksamkeit erfordere. Deshalb beschäftige er ein eigenes Team mit Geschäftsführer und Ingenieuren.

Fahrenholz gehört zu den erfolgreichsten Gründern Deutschlands. 2010 hat er mit vier Mitstreitern Lieferheld gegründet, die Essensliefer-Plattform, die in Delivery Hero aufging. Das Unternehmen ist diese Woche in den Leitindex Dax aufgestiegen und wird mit 19 Mrd. Euro bewertet. Fahrenholz ist 2014 aus dem Management ausgestiegen, hält aber nach wie vor Anteile an dem Unternehmen. Zu seinen weiteren Gründungen gehörte Book a Tiger, eine Reinigungskraft-Vermittlung und in jüngster Zeit Actio, eine Plattform für Coaching-Angebote.

Warum Fahrenholz selbst 200 Euro pro Stunde für Coaches ausgibt, welchen Deal er mit seiner Verlobten geschlossen hat und warum er immer mal nach alten Fischtrawlern Ausschau hält, erzählt er der Schriftstellerin Ronja von Rönne im Interview für den Podcast „Meine erste Million“.

Der Podcast „Meine erste Million“ erscheint ab dem 19. August jede Woche mittwochs bei Audible. Die gesamte Staffel mit 24 Folgen kostet 9,95 Euro. Für Audible-Abonnenten ist sie kostenlos. Gäste der ersten Folgen sind: