Viele britische Firmen setzen auf die Vier-Tage-Woche

von Daniel Bakir Den Mitarbeitern ging es besser – aber den Unternehmen auch. Ein britisches Pilotprojekt zur Vier-Tage-Woche war so erfolgreich, dass die meisten beteiligten Firmen an dem Konzept festhalten wollen. Die Erkenntnisse dürften auch andere Arbeitgeber interessieren

Nur vier Tage arbeiten, aber trotzdem das volle Gehalt bekommen: klingt wie eine Utopie, die zu schön ist, um wahr zu werden. Tatsächlich ist dieser Arbeitnehmertraum offenbar gar nicht so abwegig, wie ein Pilotprojekt zur Vier-Tage-Woche in Großbritannien zeigt. Der sechsmonatige Test mit fast 3000 Beschäftigten verlief so erfolgreich, dass die allermeisten teilnehmenden Unternehmen das Konzept beibehalten wollen, wie die beteiligten Forscher nun mitteilten.