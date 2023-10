Warum Amazon vielen Menschen eine zweite Chance bietet

von Jannik Tillar Der Logistikriese hat als Arbeitgeber kein gutes Image. Zu Unrecht, meinen vier Azubis. Der Konzern biete viele Möglichkeiten – und vor allem: eine zweite Chance

Irgendwann stellte sich Tobias ­Bähre die Sinnfrage. Er war 27 und seit neun Jahren in der Gastronomie tätig. Doch der Job erfüllte ihn schon länger nicht mehr. Er dachte zurück an seine Jugend und daran, was ihn als Kind glücklich gemacht hatte. Das waren vor allem Lego, sein Mofa und später sein Auto. „Ich habe immer gerne herumgeschraubt“, erzählt Bähre. Also tippte er im Mai 2022 drei Wörter bei Google ein: „Mechatroniker Ausbildung Hamburg“. Ganz oben erschien ein bekannter Name: Amazon. Bähre bewarb sich – und wurde genommen.

Geschichten wie diese gibt es häufig bei Amazon. Für viele am Standort Winsen (Luhe), knapp 30 Autominuten südlich von Hamburg, ist der Versandriese eine zweite Chance. So war es auch bei Patrick Koch. Der 32-Jährige hat lange nach seinem Glück gesucht: Er studierte Schiffbau, schloss das Studium aber nicht ab. Danach arbeitete er in wechselnden Aushilfsjobs, vor allem in der Logistik. Dabei entstand der Wunsch, eine Ausbildung zum Mechatroniker zu starten. Doch es dauerte drei Jahre, bis Koch das richtige Unternehmen fand. „Meine früheren Betriebe haben herumgerechnet, bloß um festzustellen, dass ihnen die Ausbildung zu teuer ist. Hier stand nicht eine Sekunde infrage, dass sich diese Investition lohnt“, sagt er.

Bei Amazon sind Brüche im Lebenslauf erlaubt. Die Personalverantwortlichen interessieren sich vor allem für die Motivation und dafür, was die Bewerber auszeichnet. Sollten diese Parameter stimmen, sehen sie schon mal über die eine oder andere schlechte Note hinweg. Auch das Alter ist sekundär. Formale Einstellungsvoraussetzung ist lediglich der Hauptschulabschluss, beziehungsweise – fürs duale Studium – eine Hochschulzugangsberechtigung.

Dass die Anforderungen auf dem Papier niedrig sind, hat auch mit dem riesigen Personalbedarf von Amazon zu tun. „Wir wollten in diesem Jahr allein 86 Mechatronik-Azubis einstellen, haben aber nur 50 bekommen“, berichtet Ausbildungsleiter Stephan Alsgut. In anderen Berufsfeldern sei die Quote ähnlich gering. „Der Markt ist ziemlich leer gefegt.“

Ausbildungsprogramm erst seit 2020

Amazon genießt nicht den besten Ruf als Arbeitgeber. Doch Alsgut sieht das Unternehmen zu Unrecht am Pranger. Dass Mitarbeiter für wenig Geld unter hohem Zeitdruck arbeiten müssten, könne er aus eigener Erfahrung nicht bestätigen. Auch einige Azubis halten dagegen: „Natürlich habe ich negative Dinge über Amazon gehört“, sagt etwa Jan Brandes, der die Fachinformatiker-Ausbildung absolviert. „Aber ich kann nur sagen: Das Gegenteil stimmt.“ Er dürfe tageweise von zu Hause aus arbeiten, berichtet der 22-Jährige, Überstunden seien selten, und seine Berichte für die Berufsschule könne er mitunter während der Arbeitszeit schreiben.

Amazon hat seine Ausbildungsprogramme erst 2020 zentralisiert. Auch vorher gab es bereits Azubis an den einzelnen Standorten, doch es fehlte ein strategisches Konzept. Ausgebildet wurde vor Ort für den jeweiligen Einsatzzweck. „Daran merkt man, dass wir noch ein relativ junges Unternehmen sind“, sagt Alsgut. Inzwischen laufen die einzelnen Programme in Deutschland bei ihm zusammen. Das erlaubt zum einen ein effizienteres Personalmarketing. Zum anderen werden mögliche Qualitätsunterschiede in der Ausbildung reduziert. Jeder Standort erhalte sich dennoch seine Freiheiten. „Bei uns kann sich jeden Tag etwas ändern. Daher wollen wir auch jeden Tag etwas anders machen können“, erklärt Alsgut. In den ersten drei Jahren habe es zwar zuweilen Anlaufschwierigkeiten gegeben, räumt er ein, vor allem beim Recruiting. Inzwischen seien die Prozesse aber recht gut eingespielt.

Kartons und Versandtaschen warten darauf, mit Ware befüllt zu werden © Julia Sang Nguyen

Melina Kirks gehört zu den ersten, die in der neuen Ausbildungsära bei Amazon anfingen. Die 22-Jährige absolviert ein duales BWL-Studium. 2020 hat sie damit begonnen, inzwischen steht sie kurz vor dem Bachelorabschluss. Sie musste vor drei Jahren noch ein Assessment-Center durchlaufen – inklusive Mathetest und Gruppenaufgabe. Inzwischen hat sich der Bewerbungsprozess auf mehrere Gespräche in unterschiedlicher Konstellation reduziert. „Wir wollen uns auf Augenhöhe unterhalten, weil wir glauben, dass wir so die ehrlichsten Antworten erhalten“, sagt Alsgut. Diese Gespräche, die es auch zu Zeiten von Kirks’ Bewerbung schon gab, hat die Studentin in guter Erinnerung: „Es hat sich überhaupt nicht wie ein Bewerbungsgespräch angefühlt. Es ging vor allem um mich als Person und darum, wie ich so ticke.“

Kirks durchläuft am Standort Winsen alle möglichen Abteilungen und studiert parallel an der DHBW Mannheim. In welchem Bereich sie anschließend einsteigt, steht noch nicht fest. Anders als klassische Uni-Studentinnen verdient sie bereits gutes Geld: Im ersten Jahr sind es 1 508 Euro, als Azubi wären es immerhin 1 131 Euro. Aktuell bietet Amazon zwei Ausbildungen an – Mechatroniker und Fachinformatiker für System­integration – und drei duale Studiengänge: neben BWL noch Arbeitssicherheit und Automatisierung. In naher Zukunft kommt Wirtschaftsinformatik hinzu – vorausgesetzt es gibt genügend Bewerber.

Viel Vertrauen

Während Kirks’ Aufgaben vor allem im Büro liegen, arbeiten Tobias Bähre und Patrick Koch hauptsächlich in der Technikwerkstatt des Versandhändlers. Hier stehen mehrere Werkbänke und viele komplizierte Apparate. Mit einem davon, einer Art Weiche mit sechs Rotationsarmen, hat sich Bähre zuletzt drei Tage auseinandergesetzt. „Damit können wir die Pakete von rechts nach links drehen“, erklärt er. Sein Team hat den kompletten Antrieb ausgetauscht – ein verantwortungsvoller Job. „Wir bekommen hier von Anfang an eine Menge Vertrauen“, sagt der Azubi. „Und trotzdem dürfen wir Fehler machen.“

Seine Entscheidung, bei Amazon eine Ausbildung anzutreten, hat Bähre nicht bereut. Er würde auch gerne bleiben, nachdem er die Ausbildung Ende 2025 abgeschlossen hat. „Amazon ist ein großes Unternehmen, das mir jede Menge Möglichkeiten bietet, mich später weiterzuentwickeln“, sagt er. Den Sinn in seinem Berufsleben hat Bähre nun endlich gefunden.