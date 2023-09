Volkswagen Hamburg – bringt die PS auf die Straße

VW Center in Winterhude – einer von zehn Standorten in Hamburg

von Capital-Redaktion Wer bietet die besten Karrierechancen? Wer engagiert sich für seine Angestellten? Auf der Suche nach den „Attraktivsten Arbeitgebern der Region“ hat Statista Tausende Arbeitnehmer befragt und gemeinsam mit Capital die Sieger gekürt. Einer davon: Volkswagen Hamburg

Auf fast 120 Jahre Geschichte blickt Volkswagen Hamburg in verschiedenen Auto-Epochen zurück. Ein echtes Traditions-Unternehmen, selbst für Hamburger Verhältnisse. Heutzutage gehört das Unternehmen zur Volkswagen Group Retail Deutschland und ist damit eine von 28 operativen Gesellschaften mit insgesamt 10.000 Angestellten.

An insgesamt zehn Standorten im Hamburger Stadtgebiet kaufen und verkaufen die Angestellten Autos, reparieren sie oder arbeiten in der Verwaltung. Zu den Marken gehören vor allem Volkswagen, Audi, Seat (Cupra), Skoda, Porsche, Lamborghini und Volkswagen Nutzfahrzeuge. Volkswagen Hamburg steuert sein Geschäft dabei selbst, während die Volkswagen Group Retail Deutschland wesentliche Funktionen der Gruppe zentral organisiert. Dazu zählen Personalbereich, IT-Dienstleistungen, der Einkauf oder das Facility Management.

Die Mitarbeitenden erhalten in Hamburg dabei die gleichen Vorteile, die es auch auf Gruppenebene gibt. Neben einem vergleichsweise guten Einkommen und hoher Arbeitsplatzsicherheit achtet das Unternehmen auch auf eine positive Work-Life-Balance. Tarifmitarbeitende haben beispielsweise flexible Jahres- und Arbeitszeitkonten bei einer regulären Arbeitszeit von 35 Wochenstunden, so dass eine Work-Life-Balance tatsächlich möglich ist. Daneben bietet der Volkswagen Konzern attraktive Vorteile wie:

betriebliche Altersvorsorge und Angebote für die betriebliche Gesundheitsvorsorge

Möglichkeit im Rahmen von „Meine Auszeit“ ein Sabbatical von drei bis sechs Monaten zu nehmen

zahlreiche Sonderkonditionen, um an ein eigenes Auto zu kommen

Auch auf der Karriereplattform Kununu erhält Volkswagen Hamburg ein gutes Zeugnis. Lediglich an der Kommunikation müsse noch gearbeitet werden, urteilen manche Mitarbeitenden.

Für das Ranking „Attraktivste Arbeitgeber der Region“ hat Statista 2.500 Arbeitgeber mit 250 bis 5.000 Mitarbeitern aus 20 Städten und vier Regionen ausgewählt – und die Arbeitnehmer vor Ort abstimmen lassen. Rund 7.500 Arbeitnehmer, die entweder in den jeweiligen Städten oder in einem Umkreis von 50 Kilometern wohnen, haben im Mai und Juni 2023 an der Befragung teilgenommen. Sie bewerteten dabei nicht nur ihren eigenen Arbeitgeber, sondern konnten auch Bewertungen für andere lokale Firmen abgeben. Die Befragten beurteilten auch, ob Unternehmen am Standort sowohl wirtschaftlich als auch für gemeinnützige Zwecke aktiv sind – und ob sie gegenüber den eigenen Mitarbeitern und Geschäftspartnern sozial verantwortlich handeln. Die kompletten Ergebnisse finden Sie hier.