Universität Rostock – auf den Spuren der Nobelpreisträger

von Capital-Redaktion Wer bietet die besten Karrierechancen? Wer engagiert sich für seine Angestellten? Auf der Suche nach den „Attraktivsten Arbeitgebern der Region“ hat Statista Tausende Arbeitnehmer befragt und gemeinsam mit Capital die Sieger gekürt. Einer davon: die Uni Rostock

Nur drei deutsche Hochschulen sind älter als die Universität Rostock. Und nur wenige deutsche Universitäten können auch auf einen solchen akademischen Erfolg zurückblicken. Gleich vier Nobelpreisträger stammen hierher – darunter Albrecht Kossel, auf dessen Grundlagen die heutige DNA-Forschung basiert.

Erfolg zieht weiteren Erfolg an. Und deshalb ist die Uni auch heute noch ein Aushängeschild der Region. Fast 3000 Mitarbeitende kommen auf knapp 13.000 Studierende in 90 Studiengängen. Darunter Professoren, akademisches Personal – aber auch Angestellte in Verwaltung, IT oder Gartenbauer. Eine vielfältige Uni benötigt eben auch ein vielfältiges Personal.

Seinen Mitarbeitenden bietet die Uni zahlreiche Vorteile. Natürlich, wie sollte es an einer Uni anders sein, durch zahlreiche Weiterbildungsmöglichkeiten – aber auch durch eine ausgesprochen gute Vereinbarkeit von Familie und Beruf. „Das liegt uns am Herzen“, schreibt die Uni hierzu auf ihrer Website. Wie viel Geld es gibt, regelt der Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst in Mecklenburg-Vorpommern. Damit sind auch keine anstrengenden Lohnverhandlungen über die Jahre notwendig.

Für das Ranking „Attraktivste Arbeitgeber der Region“ hat Statista 2.500 Arbeitgeber mit 250 bis 5.000 Mitarbeitern aus 20 Städten und vier Regionen ausgewählt – und die Arbeitnehmer vor Ort abstimmen lassen. Rund 7.500 Arbeitnehmer, die entweder in den jeweiligen Städten oder in einem Umkreis von 50 Kilometern wohnen, haben im Mai und Juni 2023 an der Befragung teilgenommen. Sie bewerteten dabei nicht nur ihren eigenen Arbeitgeber, sondern konnten auch Bewertungen für andere lokale Firmen abgeben. Die Befragten beurteilten auch, ob Unternehmen am Standort sowohl wirtschaftlich als auch für gemeinnützige Zwecke aktiv sind – und ob sie gegenüber den eigenen Mitarbeitern und Geschäftspartnern sozial verantwortlich handeln. Die kompletten Ergebnisse finden Sie hier.