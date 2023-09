Universität Potsdam – Vielfalt im Job und auf dem Campus

von Capital-Redaktion Wer bietet die besten Karrierechancen? Wer engagiert sich für seine Angestellten? Auf der Suche nach den „Attraktivsten Arbeitgebern der Region“ hat Statista Tausende Arbeitnehmer befragt und gemeinsam mit Capital die Sieger gekürt. Einer davon: die Universität Potsdam

Kaum eine deutsche Stadt ist so innovativ wie Potsdam. Obwohl Potsdam nur auf Platz 51 der größten deutschen Städte steht, gibt es nur in drei deutschen Städten mehr Unternehmensgründungen. Das hat, neben der Nähe zu Berlin, auch maßgeblich mit der Universität zu tun. Mit rund 22.000 Studentinnen und Studenten ist sie die größte Uni in Brandenburg und wurde mehrfach für exzellente Forschungsleistungen ausgezeichnet.

Zurzeit arbeiten etwa 3.000 Menschen an der Uni Potsdam – die Zahl ist an einer Universität aber naturgemäß stark schwankend. Einen großen Teil seiner Mitarbeitenden gewinnt die Uni natürlich aus seiner eigenen Studentenschaft – wenn etwa ein Masterand zum Wissenschaftlichen Mitarbeiter und später zum Post-Doc oder Akademischen Rat aufsteigen sollte. Doch nicht nur dieses akademisches Personal wird ständig gesucht. Die Uni Potsdam schreibt aktuell zum Beispiel Stellen in der Technik, im Handwerk oder der Verwaltung aus. Entsprechend vielfältig sind die Berufsbilder an der Uni.

Zu den Benefits gehören etwa eine betriebliche Altersvorsorge, eine Jahressonderzahlung und vermögenswirksame Leistungen. Zur besseren Vereinbarkeit von Beruf und Privatleben bietet die Universität Potsdam ihren Beschäftigten flexible Arbeitszeiten, anteilige mobile Arbeit sowie die Option zur Arbeit in Teilzeit an. Außerdem sind der 24. und 31. Dezember freie Tage.

Für das Ranking „Attraktivste Arbeitgeber der Region“ hat Statista 2.500 Arbeitgeber mit 250 bis 5.000 Mitarbeitern aus 20 Städten und vier Regionen ausgewählt – und die Arbeitnehmer vor Ort abstimmen lassen. Rund 7.500 Arbeitnehmer, die entweder in den jeweiligen Städten oder in einem Umkreis von 50 Kilometern wohnen, haben im Mai und Juni 2023 an der Befragung teilgenommen. Sie bewerteten dabei nicht nur ihren eigenen Arbeitgeber, sondern konnten auch Bewertungen für andere lokale Firmen abgeben. Die Befragten beurteilten auch, ob Unternehmen am Standort sowohl wirtschaftlich als auch für gemeinnützige Zwecke aktiv sind – und ob sie gegenüber den eigenen Mitarbeitern und Geschäftspartnern sozial verantwortlich handeln. Die kompletten Ergebnisse finden Sie hier.