von Capital-Redaktion Wer bietet die besten Karrierechancen? Wer engagiert sich für seine Angestellten? Auf der Suche nach den „Attraktivsten Arbeitgebern der Region“ hat Statista Tausende Arbeitnehmer befragt und gemeinsam mit Capital die Sieger gekürt. Einer davon: Die Universität des Saarlandes

Die 1948 unter französischer Partnerschaft gegründete Universität zeichnet sich noch heute durch enge Beziehungen zu Deutschlands größtem Nachbarland aus. Dank der geografischen Nähe und über Jahrzehnte gewachsenen Kooperationsprogrammen und Angeboten, wird die deutsch-französische-Freundschaft hier zur Studien- und Arbeitsrealität.

Diese Offenheit gegenüber Menschen anderer Nationalität spiegelt sich auch in der Studierendenschaft wider: von den rund 17.000 Studierenden sind mit 21 Prozent überdurchschnittlich viele aus dem Ausland, was die Universität zu einem diversen Arbeitsplatz mit internationalem Charme macht.

Ihre Arbeitnehmer versucht die Universität des Saarlandes individuell zu unterstützen, indem zum Beispiel Eltern die universitäre Kita auf dem Campus in Anspruch nehmen und Menschen mit Pflegeverantwortung auf verschiedene Beratungsangebote zurückgreifen können.

Wie die Verantwortung gegenüber den Arbeitnehmern, wird auch der Umweltschutz groß geschrieben. Mitarbeiter profitieren sowohl durch Ladestationen für E-Autos und E-Bikes als auch durch finanzielle Unterstützung bei der Nutzung der öffentlichen Verkehrsmittel. Der Gebrauch von Pfandbechern und Mehrweggeschirr unterstreicht diese Bemühungen.

Für das Ranking „Attraktivste Arbeitgeber der Region“ hat Statista 2.500 Arbeitgeber mit 250 bis 5.000 Mitarbeitern aus 20 Städten und vier Regionen ausgewählt – und die Arbeitnehmer vor Ort abstimmen lassen. Rund 7.500 Arbeitnehmer, die entweder in den jeweiligen Städten oder in einem Umkreis von 50 Kilometern wohnen, haben im Mai und Juni 2023 an der Befragung teilgenommen. Sie bewerteten dabei nicht nur ihren eigenen Arbeitgeber, sondern konnten auch Bewertungen für andere lokale Firmen abgeben. Die Befragten beurteilten auch, ob Unternehmen am Standort sowohl wirtschaftlich als auch für gemeinnützige Zwecke aktiv sind – und ob sie gegenüber den eigenen Mitarbeitern und Geschäftspartnern sozial verantwortlich handeln. Die kompletten Ergebnisse finden Sie hier.