von Nina Jerzy Zwei Ländern dominieren das Ranking der besten Universitäten der Welt 2023. Allerdings ist die Welt der Uni-Rankings in Aufruhr – und steht mehr denn je in der Kritik

Die Welt der Universitäts-Rankings ist ebenso lukrativ wie umstritten. Mit einer guten Platzierung auf den Listen lässt sich für traditionsreiche oder auch aufstrebende Hochschulen viel Geld verdienen. Sie bringt automatisch Prestige, das ausländische Studierende anlockt. Der Ruf als Elite-Uni ermöglicht zudem Kooperationen mit Unternehmen oder zieht Superreiche an, die eine neue (nach ihnen benannte) Bibliothek finanzieren.

Allerdings sind die Kriterien, nach denen Magazine oder Organisationen ihre Siegel vergeben, umstritten – allein schon, weil sie sich bei den Daten auch auf die Angaben der jeweiligen Hochschule verlassen. Aber auch Universitäten sind zunehmend unzufrieden mit den Rankings, von denen sie lange Zeit profitiert haben. Ende 2022 kündigte sich ein Aufstand an. Die Yale Law School und mit ihr Dutzende Hochschulen aus den Bereichen Recht und Medizin kündigten die Zusammenarbeit mit den führenden U.S. News Rankings auf.

U.S. News änderte daraufhin 2023 die Art, wie Business Schools bewertet werden. Die britische Zeitschrift „Times Higher Education“ hat bei der 20. Ausgabe ihrer ebenfalls weithin beachteten „World University Rankings“ die Methodik geändert - „verbessert“, wie es heißt. Dies war den Angaben zufolge bislang erst einmal, 2011, geschehen.

Die größte Änderung betraf laut dem Magazin die Gewichtung der Forschung. Ihr Einfluss auf die Endnote wurde von 30 auf 15 Prozent gesenkt. Bislang hatten die Experten in dieser Kategorie nur untersucht, wie oft Forscher einer Hochschule in der Fachliteratur zitiert wurden. Künftig ist dies nur noch einer von drei Faktoren.

Qualität von Hochschulen messen

Mit jeweils fünf Prozent fließen auch diese Aspekte mit ein: Wie stark ist die Forschung insgesamt und wie stark ist die Uni in der absoluten Spitzenforschung vertreten? In der Kategorie „Industrie“ werden die Einnahmen durch Zusammenarbeit mit Unternehmen durch die Anzahl von Patenten ergänzt, um die Qualität einer Hochschule in diesem Bereich zu messen.

Die Endnote basiert auf fünf Kategorien mit nun 18 statt 13 Indikatoren:

Lehre: 29,5 Prozent (unter anderem Reputation, Verhältnis Lehrende/Studierende, Doktoranden-Anteil)

Forschungsbedingungen: 29,0 Prozent (Reputation, Einnahmen, Produktivität)

Forschungsqualität: 30,0 Prozent (u.a. Bedeutung von Zitaten, Einfluss und Stärke der Forschung)

Internationale Ausrichtung: 7,5 Prozent (ausländische Studierende und Mitarbeiter, internationale Forschung)

Wirtschaft: 4,0 Prozent (Einnahmen, Patente)

In den „2024 World University Rankings“ wurden den Angaben zufolge 1905 Universitäten in 108 Ländern oder Regionen berücksichtigt. 769 weitere Universitäten wurden gelistet, hatten aber nicht die nötigen Daten für eine Platzierung bereitgestellt. Hochschulen in Russland wurde aufgrund des Angriffskriegs in der Ukraine außen vor gelassen.