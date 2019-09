Oslo 9.21 Uhr

Gleichzeitig mit den Parisern kommen auch die Beschäftigten in Oslo ins Büro, allerdings können sie 13 Minuten später von zu Hause losfahren. Denn in Norwegens Hauptstadt dauert der Weg zur Arbeit im Durchschnitt 31 Minuten. Auch das Workload ist mit 38,9 Stunden pro Woche deutlich geringer als in Paris mit 40,4 Stunden pro Woche. Im internationalen Vergleich führt Oslo mit seiner Anzahl an Arbeitsstunden pro Woche übrigens das Ranking an. Die längste Arbeitszeit pro Woche haben dagegen Beschäftigte in Kuala Lumpur mit 46 Stunden.