von Capital-Redaktion Wer weit oben auf der Karriereleiter steht, hat viel in die Ausbildung und den Aufstieg investiert. Wer Erfolg hat, kann davon auch etwas abgeben. Viele Topentscheider gehen mit gutem Beispiel voran

Erfolg ist die Summe aus Leistung und Zufall. Wer fleißig und ehrgeizig ist, kann es weit bringen. Wer in einem familiären Umfeld und in einem Land aufgewachsen ist, das Bildung und Aufstieg fördert, dem stehen viele Optionen offen.

Die Karrierewege der Topentscheider in Deutschland sind vielfältig: von privilegierten Unternehmerkindern über Menschen aus Arbeiter- und Akademikerhaushalten bis zu Nachfahren aus Migrantenfamilien. Das zeigt auch die jährliche Auswahl der herausragenden Talente des Landes, die das Wirtschaftsmagazin Capital seit 15 Jahren als „Top 40 unter 40“ aus Wirtschaft, Politik, Wissenschaft und Gesellschaft auszeichnet.

Wer in der Liste der „Top 40 unter 40“ aufgeführt ist, steht unter Beobachtung: Was haben diese Frauen und Männer geleistet, was bewirken sie in ihrer Position für sich, für ihre Organisation – und was auch darüber hinaus? Darüber hat das Netzwerk der „Top 40 unter 40“ in der vergangenen Woche auf einem Sondergipfel in Hamburg im exklusiven Kreis mit gut 60 Teilnehmern diskutiert. Dazu hatte die Commerzbank auf Initiative von Bereichsvorstand Christian Hassel, der selbst zum Top 40-Netzwerk gehört, eingeladen.

Christian Hassel, Bereichsvorstand Commerzbank © Alexandra Polina / Capital

Hassel diskutierte darüber in einer Talkrunde mit drei weiteren Top40-Mitgliedern: mit Bonita Grupp, Online- und Personalleiterin und designierten Nachfolgerin im Familienunternehmen Trigema, mit der Fregattenkapitänin der Deutschen Marine Helena Linder-Jeß und mit dem Sozialunternehmer und Politikberater Manouchehr Shamsrizi.

Die Teilnehmer berichteten über ihre Rollen und die damit verbundene Verantwortung, aber auch über hinausgehendes Engagement. „Probleme sind nicht monothematisch – warum sollten wir es sein?“, sagte Manouchehr Shamsrizi.