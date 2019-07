Bahlsen, Dussmann, Riegel und Oetker

Seit fast drei Jahren bekämpfen sich Neffe und Onkel nun vor mehreren Gerichten, in einem halben Dutzend Prozessen. Es geht um die Macht in einem der größten Fleischkonzerne Europas. 5,6 Mrd. Euro Umsatz. 8 000 Mitarbeiter. Und es geht um eine Familie, die am Streit zerbrochen ist. So wie die Bahlsens, Dussmanns, Riegels und Oetkers.

Eine Einigung scheint fast unmöglich, seit die Familientreffen bei Tönnies vor Gericht stattfinden. Zu groß ist die Wut über den anderen.

Dabei brüstet sich der Mann mit dem weißen Schopf, der an jedem Prozesstag in seiner schwarzen Robe neben Robert sitzt, damit, ein Friedensstifter zu sein. Mark Binz sieht sich selbst als Spezialist für die Bereinigung von Konflikten in Unternehmerdynastien und reichen Clans. Er freue sich, „wenn sich Familienmitglieder oft Jahre später bei mir dafür bedanken, dass meine Arbeit geholfen habe, den Familienfrieden wiederherzustellen und das Unternehmen zu erhalten“, hat er einmal in einem Interview erzählt.

Sollten sich die verfeindeten Tönnies-Lager doch noch einigen, Mark Binz könnte das nicht als seinen Erfolg verbuchen. Wie die in Bielefeld erscheinende Neue Westfälische am Wochenende berichtete, soll sich Robert Tönnies von seinem Anwalt getrennt haben. Für Einigungsgespräche unter Leitung eines Mediators hatte Robert Tönnies bereits die Kanzlei Taylor-Wessing (Düsseldorf) beauftragt. Für die prozessuale Vertretung setzt er nun auf die US-Kanzlei Latham & Watkins. In gesellschaftsrechtlichen Angelegenheiten lässt Robert Tönnies sich künftig von der Düsseldorfer Kanzlei Rellermeyer + Partner vertreten.

Ein Schlag für den erfolgsverwöhnten Stuttgarter Anwalt, der dafür bekannt ist, tief in die Trickkiste zu greifen, um Druck auf die Gegenseite aufzubauen. Capital hatte bereits im Mai vergangenen Jahres das Geschäftsmodell des Anwalts genauer unter die Lupe genommen.