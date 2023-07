THE-Ranking: Die besten Universitäten 2023

#10 Imperial College London

Das Imperial College London ist im Ranking für 2023 der Aufstieg in die Top 10 geglückt. Die University of Chicago musste dafür ihren Platz in der Spitzengruppe räumen. Die Londoner Hochschule zählte zuletzt 18.544 eingeschriebene Vollzeit-Studierende. 61 Prozent von ihnen kamen aus dem Ausland. Die Experten vergaben in den 13 Kategorien insgesamt 90,4 von 100 möglichen Punkten.

