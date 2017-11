Kommen Sie, wir wissen alle wie es läuft: wenn ein Unternehmen sich eine erhöhte, bessere oder sonst wie komparativ positive Leistung wünscht, bedeutet dies, dass irgendein auserkorenes Führungstier mit der Leistungsverbesserung beauftragt wird. Erstmal muss es einen Chef geben, den nennen wir mal den „Sponsor“. Dieser bestimmt dann wiederum, in welcher Abteilung die Leistung besonders verbesserungswürdig ist. Und dann wird der nächste Chef benannt, der Projektleiter. Und zu guter Letzt kürt eben dieser ein Team, das sich die Aufgabe vorknöpfen darf. Danke, liebe Hierarchie.

Ich meine, es gibt andere, bessere Wege, um im Unternehmen gute Leistungen zu erzielen. Lassen Sie uns den Blick über den Business-Tellerrand wagen.

Sportliche Schönheiten

Wenn Menschen im privaten Bereich gemeinsam etwas leisten wollen und ihnen keiner sagt, was sie tun sollen, dann bilden sie spontan Gemeinschaften. Also kleine Gruppen, Teams, Trupps, Taskforces. So wie das Helfer in Katastrophengebieten tun, so wie das Jagdgesellschaften tun, so wie das auch kleine Jungs nach der Schule auf dem Bolzplatz tun. Sie bilden eine Mannschaft.

Beim Bolzen sieht das in der Regel so aus, dass die sportlich talentiertesten Spieler den Kern der Mannschaften bilden. Sie wählen dann abwechselnd aus den anderen Jungs, die am Rand des Rasens warten, die Mitglieder ihres Teams aus. Beim Bolzen hat das einen unerfreulichen Nebeneffekt, weil die zuletzt Gewählten sehr genau wissen, dass sie entweder sportlich unbrauchbar oder sozial unbeliebt sind – vielleicht erinnern Sie sich. Nun stellen Sie sich mal vor, so würde es auch im Unternehmen laufen.

Auch dort bildeten sich gute Mannschaften durch die Anlagerung an einen initialen Kern. Irgendjemand muss schließlich den Anfang machen, die neue Idee einbringen. Ist diese Person im übertragenen Sinne „sportlich attraktiv“ genug, finden sich die Anwärter für einen Platz in ihrer Mannschaft von ganz alleine. Und freiwillig.

So müsste es funktionieren …

Die Teamfindung schlüpft damit heraus aus dem ewigen Korsett des Managements und der veralteten Pyramidenorganisationen des 20. Jahrhunderts. Erst eine solche Mannschaft, die nicht von oben herab zusammengestellt wird, hat das Potenzial, eine erfolgreiche Mannschaft zu werden.

Denn in ihr sammeln sich fortan nicht die Kids, die von ihren Müttern zum Bolzen verdonnert werden, damit sie sich ein bisschen bewegen. Ihre Mitglieder sind keine, die sich an einer bestimmten Position auf dem Feld festgebissen haben. In einer selbstgebildeten Mannschaft finden sich Leute, die Lust auf gutes Bolzen haben – als Gesamtpaket. Und nicht nur Lust darauf, den Posten des Torwarts möglichst gut auszufüllen, während das Spiel den Bach runtergeht, weil die Stürmer versagen.

Solche Mannschaften lösen gemeinsam ein bestimmtes Problem komplett, mit allem was dazugehört. Sie machen eben nicht nur einen funktionalen Job wie etwa Einkauf oder Produktion oder Kundenservice, sondern sie integrieren alle Wertschöpfungsteile der aus Sicht des Kunden vollständigen Leistung.

Wenn das Projekt dann schiefgeht, das Spiel verloren geht, sind alle dran. Nicht nur einer. Das gemeinsame Risiko schweißt genauso zusammen wie die gemeinsame Chance. Alle Mitglieder der Mannschaft wissen: Wenn wir gut aufeinander aufpassen, wenn wir alle so gut, wie wir können, miteinander und füreinander arbeiten, dann sind wir sicher, dann müsste es funktionieren.