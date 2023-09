Stadtwerke Magdeburg – zuverlässig nach außen und innen

von Capital-Redaktion Wer bietet die besten Karrierechancen? Wer engagiert sich für seine Angestellten? Auf der Suche nach den „Attraktivsten Arbeitgebern der Region“ hat Statista Tausende Arbeitnehmer befragt und gemeinsam mit Capital die Sieger gekürt. Einer davon: die SWM

Die Stadtwerke Magdeburg (SWM) sind längst kein normaler Versorger mehr. Klar, im Mittelpunkt stehen weiter Gas, Wasser und Wärme. Doch inzwischen halten die Magdeburger Anteile an über zehn weiteren Unternehmen. Und so stellen sie neben der klassischen Versorgung den Hafenbetrieb oder Telekommunikation sicher.

Die SWM beschreiben sich selbst vor allem als zuverlässiger Arbeitgeber für eine langfristige Perspektive. Viele Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter arbeiten seit Jahrzehnten für das Unternehmen, und das soll auch so bleiben. „Wir sind auf dem Boden geblieben. Wir sind ein systemrelevanter, stabiler Arbeitgeber. Wir sind immer zuverlässig – gerade, wenn es darum geht, eine langfristige Perspektive zu bieten. Oder das Privatleben mit dem Job zu vereinen“, heißt es auf der Website.

Zu den Vorteilen, die die SWM ihren rund 700 Angestellten bietet, gehören vor allem eine tarifliche Bezahlung, ein Jahresbonus und eine jährliche Prämie für überdurchschnittliche Arbeitsleistungen. Dazu wird die Vereinbarkeit von Beruf und Familie unterstützt, in dem beispielsweise Teilzeitmodelle ermöglicht werden.

Das wird auch von aktuellen Angestellten auf der Karriereplattform Kununu gelobt. „Sicherheit, Systemrelevanz, Klima im Team, kurze Arbeitswege, pünktliches Gehalt, und die Möglichkeit, Teilzeit zu arbeiten“, beschreibt ein Angestellter, was ihm besonders gut gefällt. Kritik gibt es allenfalls an starren Strukturen und den mitunter eintönigen Aufgaben.

Für das Ranking „Attraktivste Arbeitgeber der Region“ hat Statista 2.500 Arbeitgeber mit 250 bis 5.000 Mitarbeitern aus 20 Städten und vier Regionen ausgewählt – und die Arbeitnehmer vor Ort abstimmen lassen. Rund 7.500 Arbeitnehmer, die entweder in den jeweiligen Städten oder in einem Umkreis von 50 Kilometern wohnen, haben im Mai und Juni 2023 an der Befragung teilgenommen. Sie bewerteten dabei nicht nur ihren eigenen Arbeitgeber, sondern konnten auch Bewertungen für andere lokale Firmen abgeben. Die Befragten beurteilten auch, ob Unternehmen am Standort sowohl wirtschaftlich als auch für gemeinnützige Zwecke aktiv sind – und ob sie gegenüber den eigenen Mitarbeitern und Geschäftspartnern sozial verantwortlich handeln. Die kompletten Ergebnisse finden Sie hier.