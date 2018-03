Die meisten Menschen arbeiten nicht für ihr Unternehmen. Sondern für ihren Boss. In einer aktuellen Umfrage des US-Software-Providers TinyPulse wurden 1000 Arbeitnehmer gefragt, was sie über ihren Chef denken. Die zweithäufigste Antwort war: Sie würden ihn am liebsten feuern. Autsch!

„Wenn Arbeitnehmer kündigen, dann verlassen sie nicht die Firma“, sagt Personalberaterin Roberta Chinsky Matuson. „Sie gehen wegen ihrem Boss.“ Gerade in Zeiten des Fachkräftemangels sei das ein großes Problem. Manager müssten wie ein Magnet gute Mitarbeiter anziehen, nicht abstoßen. Einen guten Boss zeichnet aus, dass er – oder sie – Talente erkennt und motiviert, das Beste aus ihnen herausholt, sie fordert und fördert. „Diesem Typ Manager folgen die Mitarbeiter bis ans Ende der Welt – oder zum nächsten Arbeitgeber“, sagt Chinsky Matuson. Doch was zeichnet so einen Manager aus? Die Beraterin nennt drei Eigenschaften. Und wie man sie erlernen kann.

1. Authentizität Gute Chefs versuchen nicht etwas darzustellen, was sie selbst nicht sind. Sie sind ehrlich gegenüber sich selbst, vertreten ihre Meinung, bleiben standhaft. Kurz gesagt: Sie sind gradlinig. Und sie haben die Größe, eigene Fehler einzuräumen. Das schafft Vertrauen. Und genau daran hapert es bei vielen Managern. Die PR-Firma Edelman hat Anfang des Jahres in einer Umfrage herausgefunden, dass das Vertrauen in CEOs in den USA den tiefsten Stand seit Jahren aufweist. In Deutschland dürfte es wahrscheinlich nicht anders sein. Um Vertrauen zu den Mitarbeitern aufzubauen, sollten Manager einräumen, dass sie nicht allwissend sind. Wer Schwächen zugibt, zeigt Größe. Hilfreich sei es, sagt Chinsky Matuson, den eigenen Lebenslauf vorzustellen. Besonders die ersten Jahre seien interessant, denn niemand werde als Chef geboren. Wer von seinen Lehrjahren erzählt, von ersten Problemen und erst dann von seinem Aufstieg, zeige, dass auch er klein angefangen habe. Und motiviert zu einer Karriere.

2. Visionen „Visionäre Bosse sind Träumer, die uns zeigen, dass alles möglich ist“, sagt Chinsky Matuson. Deren impulsive Vorstellungskraft kann andere motivieren und mitreißen. Sie fragen nicht „Warum?“. Sondern: „Warum nicht?“ Um herauszufinden, wie visionär Sie sind, rät die Personalerin drei Fragen zu beantworten: Fokussieren Sie Ihre Arbeit auf tägliche Herausforderungen oder verfolgen Sie langfristige Ziele? Wie oft nehmen Sie sich eine kleine Auszeit und denken über die Zukunft nach? Wer in der Firma hat Potenzial, das bislang noch niemand entdeckt hat? Und was können Sie tun, um das zu ändern? Die Antworten können Ihnen helfen herauszufinden, an welchen Fähigkeiten es Ihnen mangelt.