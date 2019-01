#5 Frankfurt am Main

Frankfurt am Main zieht deutschlandweit die meisten Expats an. Fast jeder Fünfte (18 Prozent) lebt und arbeitet in der Bankenmetropole. Rundum glücklich ist aber nicht mal jeder Zehnte (weltweit: jeder Fünfte). Dabei zeigen sich die meisten Befragten zufrieden mit ihrer finanziellen Lage und loben das Arbeitsleben sowie die Karrierechancen in der neuen Heimat. Warum also die schlechte Gesamtnote im Expat City Ranking 2018? Dafür ist laut InterNations das Private verantwortlich. Bei der Lebensqualität liegt Frankfurt in Deutschland auf dem letzten Platz. Beim Sozialleben konnte die Stadt nur knapp den letzten Platz an Berlin abtreten.