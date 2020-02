Totgesagte leben länger. Immer wieder wird die gute alte E-Mail für obsolet erklärt. Und doch bleibt sie Whatsapp, Facebook-Messenger oder Slack zum Trotz eines der wichtigsten Kommunikationsmittel in der Arbeitswelt. Die ungebrochene Beliebtheit schlägt sich in der Masse an Nachrichten nieder, die tagtäglich in den diversen E-Mail-Postfächern landen, die jeder Berufstätige im Blick behält.

Wer das Gefühl hat, dass das Lesen, Beantworten und Verwalten der digitalen Botschaften ein Job für sich ist, hat gar nicht so unrecht. Laut einer Studie der Unternehmensberatung McKinsey verbringen wir im Schnitt unglaubliche 28 Prozent unserer Arbeitswoche nur mit dieser Aufgabe. Die Zahl stammt zwar aus dem Jahr 2012 – aber mal ehrlich: Bekommen Sie heute mehr oder weniger E-Mails als vor fünf Jahren? Eben.

Für den Marketingexperten Eli Langer, der Barack Obama zu seinen Followern zählt, lassen sich Menschen in zwei Gruppen aufteilen. Die, mit null und jene mit Tausenden von ungelesenen E-Mails.

There are 2 kinds of people in this world. pic.twitter.com/y8bUyrGHeo — Eli Langer (@EliLanger) 1. März 2015

Auch angeblich total entspannten Mail-Messis sind spätestens dann zum Umdenken gezwungen, wenn wahlweise Google, Outlook oder der Systemadministrator wegen des zur Neige gehenden Speicherplatzes auf der Matte stehen. Diese Tipps können beim Bezwingen der E-Mail-Flut helfen: