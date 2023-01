Bernhard Paul, 75, hat den Circus Roncalli 1975 in Wien gegründet. Seit 1978 sitzt die Firma in Köln und betreibt zudem das Apollo Varieté in Düsseldorf, ein Café und einen Weihnachtsmarkt in Hamburg. Bis zu 500 feste und freie Mitarbeiter erwirtschaften rund 24 Mio. Euro Umsatz im Jahr.